Maltempo: grandine in Oltrepò Pavese, danni ai vigneti

"Secondo le prime stime, nei territori colpiti dal maltempo i danni ai vigneti potrebbero arrivare fino a punte dell'80 per cento", spiega in un comunicato Coldiretti Pavia

Violenta grandinata ieri sera sull'Oltrepò Pavese: chicchi grossi come noci sono caduti per diversi minuti, provocando gravi danni ai vigneti. Da un primo monitoraggio eseguito dai tecnici di Coldiretti Pavia risulta che i Comuni più colpiti, ad ora, siano quelli di Zenevredo, Bosnasco e Montù Beccaria. Danni anche a Rovescala, San Damiano al Colle e Stradella.

La nota di Coldiretti Pavia

"Su queste colline dell'Oltrepò Pavese - precisa Coldiretti Pavia in una nota - si coltivano un migliaio di ettari di vigneto, con produzioni di eccellenza come la Croatina e il Pinot Nero da cui nascono la Bonarda e il Metodo Classico". "I nostri tecnici si sono subito mobilitati per prestare assistenza alle aziende agricole colpite da questa violenta grandinata - afferma Stefano Greppi, presidente di Coldiretti Pavia -. Secondo le prime stime, nei territori colpiti dal maltempo i danni ai vigneti potrebbero arrivare fino a punte dell'80 per cento". "Una grandinata ora - continua il comunicato di Coldiretti Pavia - segna irrimediabilmente la stagione: nei vitigni più colpiti la produzione di quest'anno è compromessa, e anche quella della prossima stagione potrebbe essere pregiudicata".