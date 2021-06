Incidente a Sirmione: scooter contro albero, morto ragazzo di 30 anni

Sul posto sono state inviate due ambulanze e un'auto medica, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare

Un ragazzo di 30 anni, Samuele Barbiroli, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte in via XXV aprile a Sirmione, in provincia di Brescia. Secondo quanto riporta BresciaToday, lo scooter su cui era a bordo si è schiantato contro un albero.

I soccorsi

Poco dopo le due del mattino sul posto sono state inviate due ambulanze e un'auto medica, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.