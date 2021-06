Agrate Brianza, estorce denaro al vicino di casa: arrestato 55enne

L'uomo avrebbe avvicinato il vicino con la scusa di fare amicizia, per poi chiedere soldi in prestito giustificandoli con piccoli lavori di restauro in casa o spese di gestione familiare. Quando il vicino ha compreso che si trattava di un raggiro ha smesso di prestargli denaro. Il 55enne a quel punto avrebbe iniziato a minacciarlo, continuando per alcuni mesi

Un uomo di 55 anni è stato arrestato stamattina ad Agrate Brianza con l'accusa di aver minacciato un vicino di casa che gli aveva prestato dei soldi per farsi dare altro denaro.

La vicenda

Secondo quanto emerso dalle indagini, approfittando dell'arrivo di un nuovo condomino, il presunto estorsore, pregiudicato, avrebbe avvicinato il vicino con la scusa di fare amicizia, per poi chiedere soldi in prestito giustificandoli con piccoli lavori di restauro in casa o spese di gestione familiare. Quando il vicino di casa ha compreso che si trattava di un raggiro ha smesso di prestargli denaro. Il 55enne a quel punto avrebbe iniziato a minacciarlo, continuando per alcuni mesi. L'uomo è stato portato in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza.