Vasto incendio nella Bergamasca, distrutto un fienile a Treviglio

Un vasto incendio è divampato la scorsa notte nel fienile di un cascinale a Castel Cerreto, frazione di Treviglio (Bergamo), in via Contessa Woyna Emilia Piazzoni. Sul posto per domare le fiamme 30 vigili del fuoco della centrale di Bergamo e dei distaccamenti di Dalmine, Treviglio, Romano di Lombardia e Gazzaniga, oltre a dieci mezzi. Le operazioni di spegnimento, iniziate poco dopo l'una, sono continuate fino alla mattina. La struttura è stata gravemente danneggiata, distrutto anche un furgone. Distrutti 300 metri quadrati di fieno e 200 di paglia, oltre a un muletto e diversi macchinari agricoli. Al vaglio dei carabinieri le cause. Non ci sono feriti.