Milano, danneggia autobus e minaccia autista: arrestato 34enne

È successo attorno a mezzanotte e mezza in via Primaticcio: l’uomo ha iniziato a inveire contro il conducente del mezzo della linea 50 e gli si è avvicinato con fare minaccioso, danneggiando la parte divisoria della postazione

Un italiano 34enne con precedenti è stato arrestato intorno a mezzanotte e mezza in via Primaticcio, a Milano, per danneggiamento aggravato e indagato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale che nella notte ha cercato di aggredire un conducente di un autobus della linea 50, danneggiando la parete divisoria della postazione dell’autista all'interno del mezzo. L'autista si è però fermato davanti al commissariato Lorenteggio di polizia e gli agenti sono subito intervenuti: a fatica sono riusciti a bloccare il 34enne e arrestarlo.