Mantova, picchia e rapina amministratore di sostegno: arrestata 46enne

I carabinieri della Stazione di Marmirolo hanno arrestato una 46enne con precedenti di polizia, poiché ritenuta responsabile di una rapina ai danni del suo amministratore di sostegno. Ora la donna si trova in carcere.

La vicenda

Ieri nel corso del consueto incontro settimanale per la consegna dei soldi per soddisfare le esigenze di vita quotidiana, la donna ha preteso dal tutore una somma maggiore di denaro e, quando le è stato detto di no, lo ha colpito con un pugno al volto, tanto da rompergli anche gli occhiali, e ha rubato anche soldi destinati ad altre persone amministrate. Una pattuglia della Stazione di Marmirolo l'ha rintracciata e bloccata e i soldi sono stati recuperati. La donna qualche mese fa era stata trovata in possesso di una pistola teaser e, poiché minacciava i famigliari, le era stato imposto dal Tribunale di Mantova, su iniziativa dei carabinieri e proposta della locale Procura della Repubblica, l'allontanamento dalla casa dei genitori.