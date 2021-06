Milano Pride 2021, sul palco all’Arco della Pace il sindaco Sala e Zan

Una folla arcobaleno si è radunata nella piazza antistante all’Arco della Pace, a Milano, per prendere parte all’evento conclusivo della Pride Week, quest’anno senza la tradizionale parata. Un popolo eterogeneo, tutti rigorosamente in mascherina anche se con difficoltà è stato rispettato il distanziamento sociale. Mai come oggi, la manifestazione riveste un significato politico: riaffermare l'intenzione di non arretrare sul ddl Zan. E proprio su questo tema è intervenuto il sindaco Giuseppe Sala, parlando dal palco allestito per l’occasione. "Il messaggio che arriva da Milano è che il tempo è scaduto. Andiamo in Parlamento e andiamoci a contare", le sue parole. Il primo cittadino ha poi invitato sul palco Alessandro Zan, accolto da un lungo applauso, e gli ha regalato il suo orologio arcobaleno.