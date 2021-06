Isorella, donna protesta per rumore: agricoltore spara contro casa sua

L'agricoltore è stato denunciato per detenzione abusiva di armi, esplosioni pericolose e porto abusivo dell'arma, e segnalato alla Prefettura di Brescia quale assuntore di droga dopo che in casa i carabinieri gli hanno trovato della cocaina

Un agricoltore di 42 anni è stato denunciato perché nella notte ha esploso alcuni colpi di fucile verso le finestre di un'abitazione. L'episodio è accaduto a Isorella, in provincia di Brescia.

La vicenda

L'uomo, frequentatore di un bar della zona, ha sparato in direzione dell'appartamento di una donna che aveva più volte denunciato gli schiamazzi e i rumori molesti in orario notturno provenienti dallo stesso bar. L'agricoltore è stato denunciato per detenzione abusiva di armi, esplosioni pericolose e porto abusivo dell'arma, e segnalato alla Prefettura di Brescia quale assuntore di droga dopo che in casa i carabinieri gli hanno trovato della cocaina.