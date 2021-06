Incidente in montagna, escursionista cade e muore nel Lecchese

Un escursionista ha perso la vita oggi sulla Grigna Meridionale (2.184 metri) meglio nota come Grignetta, una delle vette e mete alpinistiche più note della provincia di Lecco. Restano ancora da stabilire le cause della tragedia, che sembra dovuta a una caduta. Quasi contemporaneamente, su un altro versante del monte, un altro alpinista è rimasto ferito ma in maniera non grave. Per far fronte alle due emergenze, sono stati mobilitati altrettanti elicotteri da Como e Sondrio. Nel primo caso non c'è stato però nulla da fare.