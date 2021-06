Incidente nel Lecchese, scontro tra auto: morto 70enne

Un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Colico, centro dell'alto lago in provincia di Lecco, a confine con le province di Como e Sondrio. Il secondo automobilista è rimasto invece ferito in maniera lieve.

L’incidente

Per cause ora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, due veicoli si sono scontrati. Sul posto sono intervenute unità di pronto intervento del 118 con i Vigili del Fuoco. Niente da fare per il 70enne.