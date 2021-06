Incendio a Milano: distrutto un appartamento, 90enne intossicata

Il rogo ha distrutto l’abitazione al primo piano di una palazzina in via Ascanio Sforza e ha reso inagibile un altro appartamento al secondo. La donna è stata portata in ospedale, ma non è grave

Un incendio ha distrutto stamani un appartamento al primo piano in via Ascanio Sforza a Milano e ne ha reso inagibile un altro al secondo. A domare le fiamme, sulle cui cause sono in corso accertamenti i vigili del fuoco. È rimasta intossicata l'abitante dell'appartamento al primo piano, una donna di 90 anni che è stata portata in ospedale, ma non è grave.