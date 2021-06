Pioltello, lancia una panca contro la moglie: arrestato

Arrivati sul posto chiamati dalla vittima, i carabinieri hanno fermato l'uomo mentre la donna è stata portata in ospedale con alcune tumefazioni al volto

A Pioltelli, nel Milanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni - di origini modave - per il reato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, dopo una lite per motivi di gelosia, ha aggredito la moglie 42enne. Da quanto è emerso la coppia si sta separando.

L'aggressione

L'ha colpita con pugni al volto e le ha gettato addosso una panca ginnica in legno. Arrivati sul posto chiamati dalla vittima, i carabinieri hanno fermato l'uomo mentre la donna è stata portata in ospedale con alcune tumefazioni al volto. La moglie aveva, nello scorso mese di febbraio, già sporto analoga denuncia nei confronti del coniuge, per la quale era stato attivato il "codice rosso".