Lombardia, da oggi si può spostare il richiamo del vaccino Covid

Da oggi in Lombardia si può spostare la data per il richiamo del vaccino anti Covide e scegliere, quindi, una nuova date in base alle proprie esigenze. "Non c’è un criterio specifico, non chiediamo il certificato medico o il biglietto aereo, ci appelliamo al buon senso dei nostri cittadini affinché questo eventuale spostamento si faccia solo per una ragione importante, solo nei casi necessari, per evitare di ingolfare il sistema e creare problemi nelle agende", ha spiegato il responsabile della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso. In sostanza, l'importante è non abusare di questa possibilità. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO)

Come fare?

Come riporta il sito de Il Corriere della Sera, per cambiare data del richiamo, bisognerà collegarsi al portale di Poste già usato per la prenotazione, muniti della propria tessera sanitaria, e andare nella sezione "gestione appuntamento". Oppure si potrà chiamare il numero verde 800 894 545. Serve un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data fissata in automatico dal sistema, sarà possibile scegliere una nuova data. Inoltre, sarà possibile cambiare non solo la data, ma anche l’ora e il luogo del richiamo. La Regione ha specificato che sarà possibile una sola modifica in base alle necessità offerte dagli hub vaccinali.