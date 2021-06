Vaccino Covid, Bertolaso: “A luglio possibile riduzione forniture”

"Per Astrazeneca le dosi che ci daranno saranno sufficienti per le seconde dosi a chi ne diritto, per gli altri tipi di vaccino, al momento abbiamo avuto notizie in modo informale dalla struttura centrale di Roma, che nel corso del mese di luglio ci potrebbero essere delle riduzioni degli altri vaccini", ha detto il coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Bertolaso: “Il piano 'B' è sempre nel cassetto”

"Questo creerebbe problemi non solo alla Lombardia, ma soprattutto alle Regioni più virtuose che hanno una pianificazione a medio e lungo termine – ha aggiunto – Noi abbiamo 100 mila prenotazioni al giorno fino al 4 agosto. Se dovessimo ricevere forniture inferiori a questi quantitativi ci sarebbero problemi. Questa problematica è già stata sollevata in conferenza Stato Regioni e con Figliuolo alla fine si troverà una soluzione – ha concluso Bertolaso – La colpa non è della Lombardia, delle regioni o di Figliuolo ma è una questione di natura europea. Noi i piani 'B' ce li abbiamo sempre nel cassetto, anche se ci saranno disagi per qualche cittadino".