Violenza sessuale sulle due figlie, arrestato 56enne a Gorgonzola

Un 56enne residente a Gorgonzola, nell'hinterland Milanese, è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie e per aver abusato per anni delle due figlie quando queste erano minorenni. Il provvedimento è stato emesso dalla gip Giusy Barbara su richiesta della pm Ilaria Perinu, titolare dell'indagine.

La vicenda

Le indagini sono scattate dopo che una delle due vittime, oggi 29enne, è andata a denunciare il padre ai carabinieri a seguito di una violenta lite per motivi economici. Da lì sono emerse le violenze sessuali subite negli anni tra il 1999 e il 2002 nel caso della sorella maggiore, ovvero da quando aveva 5 anni fino a quando ne aveva 8, e tra il 2004 e il 2013 nel caso della sorella minore, dai 4 anni ai 13 anni. Stando all'indagine, l'uomo, alcolizzato e ludopatico, minacciava continuamente di morte le due figlie e la moglie e le picchiava con calci e pugni.