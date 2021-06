Lite tra due operai nel Pavese: uno ricoverato in ospedale

Un operaio di un'azienda di Broni, nell’Oltrepò Pavese, è finito in ospedale questa mattina in seguito a una lite con un suo collega, scoppiata per cause ancora da appurare. I due hanno cominciato a discutere animatamente ma la discussione è presto degenerata. L'operaio aggredito, 30 anni, ha riportato lievi ferite a un avambraccio, alla guancia e al collo, giudicate guaribili in 5 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno effettuando accertamenti per ricostruire l’episodio.