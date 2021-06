Incidente stradale a Crema, scontro auto-moto: muore 18enne

A Crema un ragazzo di 18 anni, Matteo Dossena, è morto dopo un incidente stradale avvenuto in via De Gasperi, davanti allo stadio Voltini. Il giovane era in sella a una moto da enduro cinquanta e si è scontrato con la Mini Cooper condotta da un 20enne.

La ricostruzione dei fatti

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, l'automobilista avrebbe fatto inversione a U e non si sarebbe accorto del ciclomotore. Nell'impatto il 18enne è finito a terra e le sue condizioni non sembravano gravi. Poi le complicazioni dello studente sono peggiorate in ospedale e a dispetto dei tentativi dei medici di salvarlo non c'è stato nulla da fare.