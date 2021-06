Elezioni a Milano, Lega: Salvini declina invito, nome in tempi rapidi

"Sono onorato della stima e della fiducia che tanti milanesi hanno in me, la ripagherò offrendo in tempi rapidi non solo un sindaco ma una squadra vincente per la città", ha detto il leader della Lega

Fonti della Lega fanno sapere che Matteo Salvini, declinati gli inviti ricevuti da più parti a candidarsi sindaco di Milano, è al lavoro per chiudere con un candidato e una squadra di valore. Per questo - proseguono le stesse fonti - ha rinviato il vertice nazionale di centrodestra e oggi ha lasciato Roma per volare nel capoluogo lombardo. Domani mattina farà una conferenza stampa sulle partite Iva e incontrerà i suoi. Nelle stesse ore, ha organizzato incontri riservati. È ottimista e confida di trovare una soluzione di valore in tempi rapidi.

Le parole di Matteo Salvini

"Sono onorato della stima e della fiducia che tanti milanesi hanno in me, la ripagherò offrendo in tempi rapidi non solo un sindaco ma una squadra vincente per la città, in grado di rilanciare nel nome dell'innovazione, dell'efficienza, del lavoro, della sicurezza e della bellezza una delle città più dinamiche del mondo, frenata ormai da troppi mesi da continui litigi, rinvii e ritardi di una sinistra che ha perso idee, voglia e spinta propulsiva", ha dichiarato il leader della Lega.