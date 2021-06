"Raccomando ancora tanta prudenza, senso civico e rispetto per sé e per gli altri", ha aggiunto

"Nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso, che comunque rappresenta ancora una ferita per tutti noi. Ma stiamo davvero per rivedere finalmente la luce". Lo ha scritto la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Facebook. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:13 - Moratti, stiamo per rivedere la luce

"Nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso, che comunque rappresenta ancora una ferita per tutti noi. Ma stiamo davvero per rivedere finalmente la luce". Lo ha scritto la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Facebook. "Raccomando ancora tanta prudenza, senso civico e rispetto per sé e per gli altri - ha aggiunto -. Grazie ai nostri medici, infermieri e a tutte le persone impegnate nella campagna vaccinale anti Covid-19. Grazie alla collaborazione di tutti, ce la faremo".