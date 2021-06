L'ordigno esplosivo, probabilmente un residuato bellico, è stato rinvenuto in via Cambi

Una bomba a mano, probabilmente un residuato bellico, è stata trovata nel pomeriggio in un area cani in via Cambi, a Milano. Sono stati i proprietari degli animali ad avvertire gli agenti della Questura i quali sono intervenuti con gli artificieri per rimuoverla. Sull'ordigno saranno ora svolti accertamenti.