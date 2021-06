Treno deragliato a Pioltello, in dieci a processo

Tra gli imputati figura anche Maurizio Gentile, ex ad di Rete ferroviaria italiana e attuale commissario straordinario per la messa in sicurezza della A24 e A25 e la stessa Rfi. Prima udienza il 12 ottobre

Il gup di Milano Anna Magelli ha disposto il processo per dieci persone, imputate per il disastro ferroviario del 25 gennaio 2018 a Pioltello, nel Milanese, nel quale, in seguito al deragliamento del regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi, morirono tre persone e diverse decine rimasero ferite. Tra gli imputati figura anche Maurizio Gentile, ex ad di Rete ferroviaria italiana e attuale commissario straordinario per la messa in sicurezza della A24 e A25 e la stessa Rfi. Il processo è stato fissato davanti al tribunale il prossimo 12 ottobre.

Le accuse della Procura

Gli imputati sono accusati di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e violazione delle normative sulla sicurezza. Per la Procura, quello di Pioltello fu un disastro ferroviario causato da una lunga serie di "omissioni" nella "manutenzione" e nella "sicurezza", messe in atto, per i pm, solo per risparmiare. Una maxi relazione dei consulenti della Procura aveva stabilito, infatti, che l'incidente fu causato dall'ormai noto "spezzone di rotaia" di 23 centimetri che si fratturò nel cosiddetto 'punto zero' per "un danneggiamento ciclico irreversibile generato da condizioni di insufficiente manutenzione".

Gli imputati

Il giudice ha respinto l'istanza di patteggiamento per Ernesto Salvatore, all'epoca responsabile del Nucleo Manutentivo Lavori di Treviglio di Rete Ferroviaria Italiana, che aveva chiesto di patteggiare a tre anni e mezzo di carcere. Richiesta rigettata perché la pena proposta è stata ritenuta troppo bassa. Oltre, poi, a Gentile e alla stessa Rfi, imputata sulla base delle legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, sono state mandate a processo anche altre 7 persone tra dirigenti, dipendenti e tecnici di Rfi: Andrea Guerini, in qualità di responsabile della Linea Sud della Direzione Territoriale Produzione (DTP) di Milano, Marco Albanesi, in qualità di Responsabile dell'Unità di Brescia, Vincenzo Macello, in qualità di Direttore della Direzione Territoriale Produzione (DTP) di Milano, Moreno Bucciantini, allora capo reparto Programmazione e Controllo dell'Unità Territoriale Linee Sud di Rfi, Ivo Rebai, in qualità di Professional Senior responsabile della Struttura Operativa Ingegneria della Direzione Territoriale Produzione (DTP), Umberto Lebruto, in qualità di Direttore della Direzione Produzione di Rfi e Marco Gallini, in qualità di Dirigente della struttura Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana.

La difesa: “I fatti non sono quelli ricostruiti dalla Procura”

"I fatti non sono quelli ricostruiti dalla Procura e lo dimostreremo in dibattimento", ha commentato l'avvocato Ambra Giovene, legale di Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. "Siamo delusi per la decisione ma comprendiamo i limiti di giudizio dell'udienza preliminare - ha proseguito il legale - Affronteremo il processo sicuri che ci siano ampi margini di assoluzione".

"Mi sarei aspettato alcuni proscioglimenti per come si è svolta l'udienza preliminare che, comunque, ha dimostrato enormi lacune nelle indagini", ha detto invece l'avvocato Sergio Spagnolo, difensore di Andrea Guerini, responsabile dell'Unità Territoriale del Nucleo Milano-Sud di Rfi. "Sono sicuro - ha proseguito il legale - che queste lacune emergeranno in pieno durante il dibattimento".