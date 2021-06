Milano, morto l’imprenditore Bruno Ermolli: aveva 82 anni

È morto, a Milano, l’imprenditore e consulente d’azienda Bruno Ermolli. Aveva 82 anni. Nato a Varese nel 1939, ha lavorato per Silvio Berlusconi e per il gruppo Fininvest. Dall'80 all'82 ha presieduto l'Associazione Nazionale delle Società di Consulenza di Direzione ed Organizzazione e in tale veste, nell'82, è stato promotore della nascita della Federazione Nazionale del Terziario Avanzato, della quale è stato presidente per due mandati, dall'85 all'89. Ermolli è stato anche nel cda di Mediaset e Mondadori, nonché presidente di Medusa Film, vicepresidente del Teatro alla Scala e presidente di Promos, azienda della camera di Commercio di Milano. Ha inoltre ricoperto numerosi altri incarichi in università - è stato consigliere di amministrazione all'università Luigi Bocconi e al Politecnico di Milano - ed enti, come il Fondo Ambiente Italiano e la Fondazione Milano per la Scala.

Il ricordo del sindaco Sala

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto ricordarlo con un tweet: “È un grande dispiacere apprendere della scomparsa di Bruno Ermolli, imprenditore e vicepresidente del Teatro alla Scala - scrive il primo cittadino - il pensiero della città di Milano va lui, alla sua storia e al suo vissuto, così come alla sua famiglia”. "Grazie Beppe stimato amico da sempre della nostra famiglia", la replica del figlio Massimiliano.