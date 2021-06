Incidente nel Pavese, travolto in bici: muore 67enne

Un uomo di 67 anni è morto questa mattina in un incidente avvenuto nel territorio del comune di Inverno e Monteleone, nel Pavese, lungo la strada provinciale 191 che conduce a Santa Cristina e Bissone. La vittima, in sella alla sua bicicletta, è stata travolta in un tratto di rettilineo da un'auto sulla quale viaggiava una coppia (un uomo di 40 anni e una donna di 43). Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del 67enne a causa delle gravissime ferite riportate. Nessuna conseguenza per le due persone sull'auto, a parte un forte stato di agitazione. Sul luogo anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.