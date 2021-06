Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Scende sotto quota 500 il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali lombardi, un dato mai così basso dallo scorso 11 ottobre. Sono infatti 80 i pazienti in terapia intensiva e 402 negli altri reparti (-25%). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:51 - In Lombardia 183 casi su 43.430 tamponi

Scende sotto quota 500 il numero dei ricoverati per Covid negli ospedali lombardi, un dato mai così basso dallo scorso 11 ottobre. Sono infatti 80 i pazienti in terapia intensiva e 402 negli altri reparti (-25%). Per quanto riguarda i nuovi contagi, con 43.430 tamponi eseguiti è di 183 il numero di positivi rilevato, una percentuale dello 0,4%. Sono 59 casi a Milano, 24 a Brescia, 20 a Varese, 19 a Monza, 11 a Como, nove a Bergamo e Cremona, sette a Sondrio e Pavia, cinque a Lodi, quattro Mantova e due a Lecco.