Milano, sequestrate 100mila mascherine irregolari

A Milano la guardia di finanza ha sequestrato oltre 100mila mascherine con falso marchio CE, per un valore di oltre 80mila euro e hanno denunciato due commercianti cinesi. Le Fiamme Gialle hanno individuato in città, nella zona vicina a via Paolo Sarpi, la cosiddetta Chinatown, un magazzino che stoccava clandestinamente dispositivi medici e di protezione individuale di diverse categorie, con i marchi CE contraffatti e privi della certificazione obbligatoria.

Le analisi

Le analisi hanno evidenziato la falsa marcatura "CE" dei prodotti; l'intero stock di mascherine è stato sequestrato e l'importatore è stato segnalato Procura di Milano per contraffazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.