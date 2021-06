Milano, trivella si abbatte su centro ricerca Ifom: "Futuro a rischio"

"Nemmeno il Covid ci ha danneggiato così - dice Marco Foiani, direttore scientifico dell’Istituto di via Serio-. Con la pandemia non ci siamo quasi mai fermati"

La caduta della trivella a Milano, martedì mattina, all’Ifom si fanno i conti con le conseguenze del disastro. Come riporta Il Corriere della Sera, è "devastante" l’aggettivo che ricorre più di altri nelle parole del professor Marco Foiani, direttore scientifico dell’Istituto di via Serio, centro di eccellenza internazionale nel campo della ricerca dell’oncologia molecolare. Devastante "non solo per l’enorme spavento" dei 350 lavoratori all’interno della sede, ma soprattutto perché l'incidente rischia di mettere in serio pericolo la sopravvivenza stessa dell’istituto, a causa di uno stop alle attività di ricerca sui cui tempi, al momento, non ci sono certezze.

Le dichiarazioni

"Nemmeno il Covid ci ha danneggiato così - è l’amara constatazione di Foiani, che è anche docente di biologia molecolare della Statale -. Con la pandemia non ci siamo quasi mai fermati, sviluppando protocolli molto efficaci, pensi che l’area in cui periodicamente sottoponiamo il personale a tampone rapido è stata distrutta. Se quel mattino all’interno ci fosse stato qualcuno, adesso parleremmo d’altro. Per alcuni è stato necessario andare in ospedale per lo choc". Ora è tutto sotto sequestro.