Si tuffa nel lago ma non riemerge, turista muore nel Comasco

Tragedia in provincia di Como. Un turista tedesco di 79 anni è morto oggi nel lago di Lugano, nel territorio di Claino con Osteno. L'uomo si era tuffato in acqua dalla spiaggia di Righeggia questa mattina, ma non è riemerso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e Menaggio, con sommozzatori e l'elicottero da Torino, che hanno recuperato il corpo.