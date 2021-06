A Milano nasce Swappami, primo negozio in cui si paga con il baratto

"Gli interessati potranno recarsi presso i nostri negozi per portare gli oggetti di cui si vogliono sbarazzare, a patto che siano in ottimo stato, e per ognuno di questi gli daremo una sorta di valore economico tradotto in pillole", racconta Serena Luglio, ideatrice del progetto

Il baratto a Milano. Si chiama SwappaMI ed è il primo negozio nel quale si paga appunto col baratto. Ed è nato con l'intento di dare una nuova vita a ciò che non si usa più e di creare un luogo di incontro, dopo il periodo difficile legato al Covid. Lo riporta La Repubblica.

Come funziona

Ma cosa si può barattare? Vestiti, accessori, giocattoli, ma anche libri, pezzi di elettronica o di arredamento. "Gli interessati potranno recarsi presso i nostri negozi per portare gli oggetti di cui si vogliono sbarazzare, a patto che siano in ottimo stato, e per ognuno di questi gli daremo una sorta di valore economico tradotto in 'pillole' - racconta Serena Luglio, ideatrice del progetto - In base alle pillole raccolte, si potrà poi scegliere un altro prodotto da portare a casa direttamente in sede oppure online, usando l'app Swapush".