Bresso, spacciatore litiga e chiama polizia: denunciato

Un diverbio tra spacciatori, con uno dei due che a un certo punto ha deciso di chiamare la polizia, è costata una denuncia proprio al chiamante. È accaduto a Bresso, alle porte di Milano, quando i due, di 23 e 24 anni, che si trovavano a casa del primo, in via Starda, hanno litigato violentemente. Il 23enne ha chiamato il 112 e all'arrivo dei carabinieri, sentite le reciproche accuse, ne è nata una perquisizione durante la quale sono saltati fuori 94 grammi di hashish e pochi grammi anche di cocaina e marijuana. Così per il padrone di casa è scattata la denuncia per spaccio.