Milano, incidente stradale: feriti padre e figlia investiti da moto

Un incidente stradale che ha coinvolto due pedoni, padre e figlia piccola, è avvenuto stamani a Milano. I due sono stati investiti da una moto sulle strisce pedonali. È accaduto alle 8.30 in viale Suzzani all'angolo con viale Ca' Granda, dove il mezzo, per cause in corso di accertamento, ha travolto l'uomo, di 48 anni, e la bambina di 9. I due sono stato trasportati dal 118 in codice giallo all'ospedale Niguarda. Il conducente della moto, un 58enne, è stato portato anche lui in codice giallo al Fatebenefratelli. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.