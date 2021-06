East Market, domenica torna a Milano il mercatino del vintage

Saranno 300 gli espositori provenienti da tutta Italia che, dalle 10 alle 21 nell'ex fabbrica aeronautica di via Mecenate, metteranno in vendita gli articoli più disparti. Nell’area saranno presenti anche le zone food & beverage

Torna domenica 20 giugno, a Milano, l’East Market, il mercatino del vintage dedicato a privati e professionisti. Saranno 300 gli espositori, provenienti da tutta Italia, che potranno esporre e vendere i loro articoli negli oltre 6mila metri quadrati dell’ex fabbrica aeronautica di via Mecenate. Variegata e stravagante la merce che si può trovare: dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. E ancora: sui banchetti ci saranno articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. Il mercatino resterà aperto dalle 10 alle 21.

Evento organizzato nel rispetto delle normative vigenti

Nell’area saranno presenti anche le zone food & beverage, come la East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, oltre a due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area. In quest'ultima sono a disposizione del pubblico numerosi truck con un'offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids. Il tutto plastic free. L'evento sarà strettamente regolato secondo le normative vigenti, che prevedono misurazione della temperatura all’ingresso, obbligo di mascherina, sanificazione delle mani, distanziamento e ingressi contingentati.