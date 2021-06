Accoltella fratello poi si barrica in casa: arrestato nel Bergamasco

Il ferito 66enne è stato trasportato al Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni. L’aggressore è stato fatto uscire dall’abitazione e ammanettato dai carabinieri. La zona è stata transennata da militari e vigili del fuoco

Momenti di paura oggi a Semonte di Vertova (in provincia di Bergamo) dove, al culmine di una violenta lite, un uomo ha accoltellato suo fratello. Il ferito, 66 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. L'aggressore si è barricato in casa, ma è stato poi fatto uscire e arrestato dai carabinieri di Clusone, che stanno anche cercando di ricostruire i motivi della lite. La zona è stata transennata da carabinieri e vigili del fuoco.