Dopo lite cerca di dare fuoco a fidanzato: ferito 35enne nel Varesotto

L’uomo è finito in ospedale con ustioni di secondo grado al collo e al torace a seguito di un’aggressione da parte della compagna 30enne. Sull’aggressione avvenuta ieri notte a Caronno Varesino sono ancora in corso gli accertamenti

Un uomo di 35 anni è finito in ospedale a Varese con ustioni di secondo grado al collo e al torace a seguito di un'aggressione da parte della sua compagna, 30 anni, che avrebbe cercato di dargli fuoco dopo una lite, ieri notte a Caronno Varesino (in provincia di Varese). Sulla vicenda sono ancora in corso accertamenti. La vittima non è ancora stata dimessa, ma non sarebbe in gravi condizioni.

La vicenda

L'uomo si sarebbe rifiutato di sporgere denuncia ma, secondo quanto emerso finora, intorno alle 4 del mattino tra i due sarebbe scoppiata la lite e la trentenne, forse utilizzando dell'alcol e un accendino, lo ha aggredito.