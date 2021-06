Incidente stradale, feriti due motociclisti a Milano

Due motociclisti sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un incidente accaduto nel pomeriggio di ieri in via Boifava, alla periferia di Milano. Si tratta di sue giovani di 25 e 28 anni. Uno dei due, con il proprio mezzo, è finito sotto un mezzo pesante ed è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni. Sul posto, oltre al personale del 118 gli agenti della polizia locale.