Milano, incappano in controllo stradale: avevano 30 chili di droga

È costato caro a due uomini di 38 e 48 anni non indossare la cintura di sicurezza. Fermati per un controllo dagli agenti della polizia locale in via Serra a Milano, gli agenti hanno ritenuto di controllare anche il furgone a bordo del quale viaggiavano e, all'interno, sono stati trovati sei chili di marijuana e oltre 24 chili di hashish pari a quasi 19mila dosi. I due, con precedenti per droga, sono stati arrestati e dovranno comparire davanti al gip per la convalida dell'arresto.