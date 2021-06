Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In tutta la Lombardia, invece, i nuovi casi sono 255 con un tasso di incidenza dello 0,7%, 13 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.720

8:23 – In provincia di Milano 69 nuovi contagi

Con 36.238 tamponi eseguiti è di 255 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale dello 0,7% uguale a ieri. Stabili i ricoveri: sono 118 in terapia intensiva (quattro meno di ieri), ma 663 negli altri reparti (+3). Sono invece 13 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.720. Per quanto riguarda le province, 69 casi sono stati segnalati a Milano, 38 a Bergamo, 35 a Varese, 33 a Monza, 24 a Brescia, 18 a Pavia, 7 a Como e Cremona, 6 a Sondrio, 4 a Mantova, 3 a Lecco e due a Lodi.