Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il rapporto tra test e casi positivi è pari allo 0,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 118 mentre le persone in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 663

A fronte di 36.238 tamponi effettuati, sono 255 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia nelle ultime ore, con una percentuale tra test e positivi pari allo 0,7%. Sono 13 i decessi, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 33.720. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 118, mentre le persone in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 1663. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - I DATI SUI VACCINI IN ITALIA)

10:45 - Vaccini, Moratti: "Su richiami AstraZeneca under 60 tutelati cittadini"

"Sul caso delle seconde dosi alle persone sotto i 60 anni vaccinate in precedenza con AstraZeneca ho chiesto chiarezza a tutela dei cittadini". Così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha chiarito alla trasmissione 'Il caffè della domenica' di Maria Latella su 'Radio24' i motivi della confusione generatasi ieri a proposito delle seconde agli under 60 vaccinati con AstraZeneca. "La circolare del Ministero delle Salute che autorizzava la vaccinazione con un vaccino diverso da AstraZeneca si basava infatti sul parere del Comitato Tecnico Scientifico, che è un organo consuntivo - ha aggiunto -. Ho chiesto quindi di avere il parere di Aifa, che è l'ente regolatore del farmaco. Una volta ottenuto il parere di Aifa ho quindi consentito il via libera di Regione Lombardia a questa disposizione".

8:03 – In Lombardia 255 nuovi casi su 26.238 tamponi

Con 36.238 tamponi eseguiti è di 255 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale dello 0,7% uguale a ieri. Stabili i ricoveri: sono 118 in terapia intensiva (quattro meno di ieri), ma 663 negli altri reparti (+3). Sono invece 13 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.720. Per quanto riguarda le province, 69 casi sono stati segnalati a Milano, 38 a Bergamo, 35 a Varese, 33 a Monza, 24 a Brescia, 18 a Pavia, 7 a Como e Cremona, 6 a Sondrio, 4 a Mantova, 3 a Lecco e due a Lodi.