Milano, morto 55enne trovato in auto con ferite da taglio

E' successo in via Amantea. Al vaglio la posizione della moglie, che a quanto ricostruito era in auto con la vittima

Un uomo di 55 anni è stato trovato dai carabinieri alla periferia di Milano agonizzante a bordo di un'auto con ferite da taglio ed è deceduto in ospedale. Al vaglio la posizione della moglie, che a quanto ricostruito si trovava in auto con la vittima. L'ipotesi prevalente è l'omicidio.

La vicenda

E' successo nel pomeriggio: i militari sono intervenuti in via Amantea, all'angolo con via quinto Romano, per soccorrere il 55enne, un incensurato, che era a bordo della sua Seat Marbella. L'uomo è stato trasportato all'Ospedale San Carlo, dove è morto. La vittima lavorava come commesso in un supermercato.

Al vaglio la posizione della moglie

La posizione della moglie della vittima è al vaglio dei carabinieri di Milano ma, allo stato, non sono ancora stati emessi nei suoi confronti provvedimenti cautelari. Alcuni testimoni hanno assistito a un litigio tra i due. La donna è stata bloccata, a circa un chilometro dal luogo del ferimento mortale. Aveva una ferita a una mano e i vestiti macchiati di sangue. La donna è ora in caserma per accertamenti, e non in ospedale come appreso in un primo tempo.