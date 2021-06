Incidente sul lavoro nel Lecchese, grave operaio di 45 anni

Un operaio di 45 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto alla Rodacciai di Bosisio Parini (Lecco). L'uomo, residente in Valtellina, ha riportato traumi al torace durante un intervento a un impianto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale di Ats. Una volta stabilizzato, il 45enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Varese. La prognosi è riservata. I carabinieri di Lecco indagano per ricostruire la dinamica dell'infortunio.