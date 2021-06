Finisce in un fossato con il trattore: morto 86enne nel Pavese

Un agricoltore di 86 anni è morto in un incidente avvenuto nella serata di ieri nel comune di Romagnese (Pavia), in Oltrepò Pavese. L'uomo, alla guida del suo trattore, è finito in un fossato. Quando sono giunti sul posto gli operatori del 118, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'agricoltore stava rientrando alla sua abitazione dopo aver tagliato l'erba in un campo. Resta da stabilire se il decesso sia stato provocato da un malore o dalle ferite riportate nell'incidente.