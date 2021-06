Incidente sul lavoro a Mantova, travolto da spazzatrice: grave operaio

Un operaio addetto all'asfaltatura lungo la tangenziale di Mantova è stato travolto ieri da una macchina spazzatrice in manovra. L'uomo, di 55 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Poma per un trauma alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri.

La vicenda

L'operaio era intento a pulire la strada prima dell'asfaltatura assieme a un collega che guidava una spazzatrice. Durante una manovra il conducente non si è accorto dell'operaio e lo ha colpito con una ruota alla schiena.