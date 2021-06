Incidente stradale a Codogno, auto contro scooter: grave un 17enne

A Codogno un uomo di 30 anni, alla guida di un Suv, si è scontrato con uno scooter, proveniente dalla direzione opposta, mentre svoltava a sinistra. L'incidente è avvenuto verso mezzogiorno. Il conducente dell'auto non ha riportato alcuna conseguenza, mentre il giovane alla guida del motorino, un 17enne, ha rimediato un grave trauma toracico ed è stato trasportato d'urgenza al policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata. La polizia locale di Codogno sta ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell'incidente.