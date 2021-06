Milano, con martello distrugge cestini in un parco: preso

A Milano un gambiano di 21 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti intervenuti perché stava distruggendo con un martello i cestini pubblici nel parco Sempione, a Milano.

La vicenda

L'episodio è accaduto alle 18 di ieri, quando alcuni passanti hanno segnalato al 112 la presenza di un giovane che stava colpendo i cestini nell'area verde. Armato di un martello ne ha distrutti almeno 15 prima di essere bloccato dagli agenti, contro i quali si è scagliato nel tentativo di scappare. Il giovane, che ufficialmente non risulta affetto da problemi psichici, ha precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Oltre all'arresto per la resistenza è stato denunciato per il danneggiamento degli arredi urbani.