Nubifragio a Busto Arsizio, bus nell'acqua: paura per i passeggeri

Un autobus è rimasto bloccato nell'acqua Busto Arsizio a causa di un nubifragio che ha colpito la zona sud della provincia di Varese. Secondo quanto riporta VareseNews , il mezzo è rimasto intrappolato in via Torquato Tasso ( VIDEO ), bloccato dall’acqua con a bordo cinque persone, poi salvate dai vigili del fuoco con l'ausilio di un gommone ( LE PREVISIONI IN ITALIA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO ).

Allagamenti e disagi per il maltempo

Una scena simile a quella dell'autobus si è verificata nell’altro sottopasso di via XX Settembre, ma con un’auto e un furgone. Nell’auto cerano una donna di 71 anni e una bambina di nove anni mentre nel furgone un uomo. Tutti e tre sono usciti da soli dai mezzi e si sono messi in salvo. Allagamenti anche nella zona della stazione delle Ferrovie Nord all’altezza dell’incrocio tra via Ferrucci e via Gaeta.