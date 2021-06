Lecco, auto investe moto e fugge: forse causa lite

Il presunto investitore, un coetaneo del ferito residente in provincia di Monza e Brianza, si è presentato ieri dai militari ed è stato per ora denunciato a piede libero per lesioni gravissime e omissione di soccorso

Un motociclista di 46 anni di Casatenovo (Lecco), è ricoverato dalla scorsa notte in gravissime condizioni all'ospedale di Varese, per le ferite subite in un incidente stradale pirata avvenuto a Missaglia, in provincia di Lecco, e sulla cui dinamica stanno ora indagando i carabinieri.

La vicenda

Il presunto investitore, un coetaneo del ferito residente in provincia di Monza e Brianza, si è presentato ieri dai militari ed è stato per ora denunciato a piede libero per lesioni gravissime e omissione di soccorso. All'origine dell'incidente però potrebbe esserci di peggio, con ogni probabilità una lite avvenuta tra i due coetanei, che si conoscerebbero bene, un alterco scoppiato in un pub della zona. Successivamente uno è montato in sella alla sua Harley Davidson, mentre il contendente si sarebbe allontanato alla guida di un'Audi. Poco dopo lo scontro tra i due mezzi, col ferimento grave del motociclista, che nell'urto ha subito uno stato di politrauma con perdita della coscienza. L'automobilista si sarebbe invece allontanato senza prestare soccorso. Sono in corso indagini per stabilire l'esatta successione dei fatti e la responsabilità dell'incidente.