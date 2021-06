Milano, incendio in un palazzo in via Washington: operaio intossicato

Sul posto sono giunte dieci squadre dei vigili del fuoco per intervenire e spegnere le fiamme, causate probabilmente da alcuni lavori in corso sul tetto. Il rogo ha danneggiato seriamente il tetto dell'edificio

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di quest’oggi in uno stabile di otto piani tra via Washington e via Costanza, angolo via Roncaglia, a Milano. Sul posto sono giunte dieci squadre dei vigili del fuoco per intervenire e spegnere le fiamme, causate probabilmente da alcuni lavori in corso sul tetto: uno dei due operai che li stavano eseguendo è rimasto intossicato. Il rogo ha danneggiato seriamente il tetto dell'edificio.