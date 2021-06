Milano, incendio nella Casa dello studente: nessun ferito

Un incendio è scoppiato ieri sera, poco dopo le 20.30, al quinto piano della Casa dello studente dell'Università Bocconi di Milano. Le fiamme sono divampate nel locale adibito a cucina e quattro ragazzi sono rimasti lievemente intossicati dal fumo. Tutti hanno ricevuto assistenza sanitaria sul posto dai soccorritori del 118, nessuno è stato ricoverato in ospedale.

L'arrivo dei pompieri

I vigili del fuoco, giunti in via Ferdinando Bocconi con cinque mezzi, hanno subito spento il rogo. Da accertare le cause dell'incendio.