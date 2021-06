Lombardia, stasera al via prenotazioni vaccino per fascia 12-29 anni

"Da questa sera la campagna è per tutti, perché la ripresa non può non passare attraverso la possibilità di tutti i giovani di riprendere la scuola in sicurezza", le parole della vicepresidente della Regione, Letizia Moratti. Le prenotazioni apriranno alle 23

Parte oggi in Lombardia la campagna vaccinale per la fascia di popolazione compresa tra i 12 e i 29 anni. Le prenotazioni apriranno questa sera alle 23. Si tratta di una platea di 1,2 milioni di persone, il 15% già vaccinato con la prima dose perché rientrante in categorie prioritarie. Tra coloro che potranno ricevere il farmaco ci sono, dunque, anche i maturandi. "Per Regione Lombardia oggi è una giornata davvero simbolica, perché parte la campagna vaccinale dai 12 anni ai 30", ha dichiarato la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, a margine delle celebrazioni per la festa della Repubblica in piazza Duomo, a Milano. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - I DATI SUI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

Moratti: "Da stasera la campagna è per tutti"

"Da questa sera la campagna è per tutti - ha proseguito Moratti - perché la ripresa non può non passare attraverso la possibilità di tutti i giovani di riprendere la scuola in sicurezza. Purtroppo l'anno scorso la scuola ha avuto la necessità di avere insegnamento a distanza e la presenza per i giovani è fondamentale per l'insegnamento, ma anche - ha concluso - per le relazioni sociali, che i giovani devono avere".