Durante controllo aggredisce agenti Polmetro, due feriti a Milano

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia a Milano dopo aver aggredito due agenti durante un controllo effettuato alla fermata della metropolitana in piazza Duomo. L'uomo, che ha precedenti per spaccio di droga e reati contro il patrimonio, è stato arrestato per resistenza, oltraggio, minacce, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La colluttazione

E' successo durante lo sciopero dei mezzi, al termine della prima fascia di agitazione. Attorno alle 15.45 gli agenti della Polmetro, mentre verificavano che l'afflusso in metropolitana riprendesse in modo regolare, hanno deciso di controllare l'uomo mentre era sulla banchina della stazione. Il 28enne si è mostrato aggressivo ed è stato portato negli uffici della Polmetro, dove ha continuato a insultare pesantemente gli agenti resistendo al tentativo di ammanettarlo. Nella colluttazione, un agente ha riportato la frattura dell'ulna con una prognosi di 4 settimane mentre un altro agente un trauma alla caviglia curabile in 10 giorni.