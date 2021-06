Ritrovata un’opera perduta di Hayez: sarà messa all’asta a Milano

Un dipinto di Francesco Hayez, esposto fino al 1838 a Brera e di cui si erano perse le tracce, è stato ritrovato a Milano tra i beni di collezionisti privati, inconsapevoli del valore del quadro. Si tratta di un olio su tela ispirato alla storia melodrammatica tra Luigi XIV e Mademoiselle de La Vallère. A scoprire l’opera, stipata in un magazzino, sono stati gli esperti della casa di aste Il Ponte, che erano stati chiamati a valutare la collezione da mettere all’incanto.

La scoperta

"Capita spesso che collezionisti privati abbiamo tra i loro soggetti opere di cui non sanno riconoscere il valore, per questo è molto importante affidarsi ad esperti - ha spiegato Matteo Gardonio, capo dipartimento di Dipinti e Sculture del XIX e XX secolo del Ponte - Questo olio su tela era ormai stato dato per perduto, ritrovarlo è una grande gioia; colpisce soprattutto per il suo cangiantismo cromatico, utilizzato nelle vesti e nei costumi dell’epoca".

Il quadro ritrovato di Hayez sarà messo all’asta il 16 giugno a Palazzo Crivelli, insieme alla raccolta dalla Collezione Bernasconi di capolavori dell'Ottocento Italiano, tra cui Mosé Bianchi, Ettore Tito, Pompeo Mariani, Francesco Paolo Michetti, Luigi Chialiva. La tornata di maggio di Arte Moderna e Contemporanea si era chiusa con un fatturato record di oltre 8 milioni di euro, e 2 record mondiali per artista.